Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo conferisce le deleghe agli assessori

Martedì 21 Maggio 2019, 18:38

SORRENTO - Il sindaco Giuseppe Cuomo, ha assegnato oggi le deleghe ai componenti della giunta comunale.Il vice sindaco, Maria Teresa De Angelis, si occuperà di Pubblica Istruzione, Scuole, Cultura e Rapporti con le associazioni mentre Massimo Coppola di Commercio, Artigianato, Marketing Territoriale, Trasparenza e Innovazione, e Politiche Giovanili.Ambiente, Patrimonio, Cimitero, Pubblica Illuminazione, Personale, Pari Opportunità e Demanio sono le deleghe assegnate a Rachele Palomba mentre Edilizia Privata e Abusivismo, Condono, Urbanistica e Rapporti Internazionali quelle ad Emilio Moretti.A Mariano Gargiulo, infine, la responsabilità di Manutenzione ordinaria e straordinaria della città, Verde Pubblico ed Ecologia."La scelta è stata operata seguendo due criteri - commenta il sindaco Cuomo - Il primo, è quello della continuità, l'altro dell'esperienza professionale e lavorativa dei singoli assessori. Continuiamo a lavorare per l'attuazione del programma di mandato, che sta procedendo sulla via della realizzazione di tutti i progetti in cantiere. Nelle prossimo futuro, con l'utilizzo degli avanzi di amministrazione daremo inizio ad altre opere importanti per lo sviluppo della nostra città".