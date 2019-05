Sabato 11 Maggio 2019, 19:02

SORRENTO - Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, è stato insignito dell'"International Man of the year Award", attribuito dalla New York Police Department Columbia Association.Il riconoscimento gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte oltre 700 persone, tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, della cultura e dell'economia di New York. A premiare Cuomo, il presidente della New York Police Department Columbia Association, Christopher J. Pizzo ed il fondatore dell'Italian Language Intercultural Alliance, Vincenzo Marra. «Questo premio rende ancora più forti e saldi i rapporti tra la vostra e la nostra città - ha dichiarato Cuomo - Che proseguiranno con una importante iniziativa che voglio annunciare oggi. Nei prossimi mesi, a Sorrento, allestiremo una mostra permanente che attraverso cimeli, oggetti, fotografie e testimonianze, parlerà al popolo italiano del glorioso lavoro del corpo di polizia di New York e del valore dei suoi rappresentanti. Sarà un modo per celebrare ancora una volta, il legame tra le nostre comunità».