Martedì 15 Maggio 2018, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 17:52

TORRE DEL GRECO - "Sorteggio in Comune per gli scrutatori elettorali per le elezioni amministrative: non fate come al solito, siate onesti". L'appello all'onestà nella selezione degli scrutatori elettorali per la tornata elettorale del 10 giugno a Torre del Greco non sarebbe una notizia, se non fosse che è abbinato ad uno sfottò alla Juventus.L'estrazione a sorte degli scrutatori, veri e propri guardiani del voto, è prevista per domani mattina alle 9:30 agli ex Mulini Meridionali Marzoli di Torre del Greco. La Commissione Elettorale ha optato per il sorteggio anziché per la nomina politica: l'obiettivo è evitare brogli e al tempo stesso garantire a tutti i torresi pari opportunità. Ma il dubbio di irregolarità anche col sistema del sorteggio serpeggia sempre, soprattutto sui social network. Ed è proprio su Facebook che è comparsa la vignetta satirica che abbina politica e calcio."Non fate come come al solito - l'appello ironico - siate onesti", l'invito rivolto su Facebook ai commissari elettorali. Al centro della vignetta c'è una maglia bianconera, cuciti sul petto i 36 scudetti che la Vecchia Signora ha vinto "sul campo". L'autore è Antonio Di Rosa, creativo e grafico di Torre del Greco.