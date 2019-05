Spari in ospedale a Napoli, de Magistris: «Ciò che è accaduto al Pellegrini è inaccettabile»

Venerdì 17 Maggio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che è accaduto stanotte al vecchio Pellegrini è inaccettabile, è di una gravità inaudita e pone il tema assoluto della sicurezza, soprattutto notturna, dei presidi sanitari della nostra città.al vecchio Pellegrini è inaccettabileI pazienti, il personale ospedaliero e i medici devono stare e lavorare in condizioni di assoluta serenità e tranquillità perché già operano in contesti particolarmente complicati. Il tema della sicurezza dei presidi sanitari l'ho posto più volte in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; ovviamente lo riproporrò con la determinazione e la tenacia che mi contraddistingue. Ritorniamo anche al tema di cui si è parlato ieri: la città necessita, in particolare nelle ore notturne, di un presidio del territorio maggiore, e questo lo si può garantire esclusivamente con un rafforzamento delle risorse economiche, umane e materiali». Lo afferma in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.