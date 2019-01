Lunedì 7 Gennaio 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 12:28

Un «dibattito surreale» quello sull'apertura o sulla chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti. A definirlo così è Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, nella quale rientra il porto di Napoli, oggetto di scontro verbale tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «Quel che penso non è un'opinione ma un fatto: non c'è alcun provvedimento di chiusura del porto, come confermato dal ministro Toninelli», spiega all'Adnkronos Spirito, da due anni alla guida dell'Adsp che comprende i porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno.Quello della chiusura dei porti «sarebbe un provvedimento legittimo in quanto fatto in base alla legge -sottolinea- ma è sbagliato parlare di porti chiusi quando non c'è alcun provvedimento preso. È un dibattito surreale, come sempre accade in Italia. Vorrei discussioni su atti amministrativi e non su eventualità. Purtroppo oggi in Italia si discute di questi argomenti come del calcio al bar, ma io faccio il tecnico e il manager e vorrei si discutesse di fatti, non di opinioni», conclude Spirito.