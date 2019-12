Ad archiviare l'inchiesta è stata direttamente la Corte dei Conti: «Emerge l'insussistenza per l'azione di responsabilità amministrativa». Discorso chiuso. Due anni fa i grillini in Consiglio regionale denunciarono ai giudici contabili l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle società partecipate e i presunti sprechi, facendone un cavallo di battaglia politica per mesi. Specie dopo che arrivarono gli avvisi a dedurre (l'equivalente degli avvisi di garanzia) a ben 34 consiglieri, compresi il presidente Vincenzo De Luca, per un danno erariale di ben 311mila euro che rischiavano di dover rimettere di tasca propria. In pratica la Corte dei Conti, ad esclusione dei grillini, aveva messo sotto accusa tutto il Consiglio regionale. «Hanno sollevato un inutile polverone giustizialista», attacca i grillini il capogruppo Fi Armando Cesaro mentre il collega dei Verdi Francesco Borrelli rincara: «Chi ha speculato su questa vicenda facendo anche dei video accusatori da sciacallo dovrebbe scusarsi pubblicamente e vergognarsi». Ma la capogruppo M5s Ciarambino contrattacca: «Giusto denunciare».

IL NODO

«Li avevamo avvisati che votando quelle proroghe avrebbero compiuto un atto illegittimo e che, se avessero continuato a votare quella porcata, con un danno per le tasche dei cittadini di oltre 300mila euro, avremmo denunciato tutto», tuonava nel luglio scorso la Ciarambino quando scoppiò il caso. E via a denunciare gli sprechi che i giudici hanno sentenziato che tali non sono: «Per due anni abbiamo pagato inutilmente indennità aggiuntive al presidente della Commissione Passariello, pari a 1.485 euro mensili, e ai due componenti dell'ufficio di presidenza, Daniele (Pd) e Paolino (Fi), a cui sono stati corrisposti 1.215 euro mensili». Ma ieri arriva l'archiviazione con la firma del procuratore generale Antonio Ciaramella che sentenzia come «l'istituzione e la proroga della commissione stessa rientrava nella discrezionalità politica del consiglio regionale non sindacabile dal giudice contabile». Il sigillo che auspicavano i 34 consiglieri. Naturale però che la chiusura dell'inchiesta sulla commissione presieduta dal consigliere di centrodestra Luciano Passariello diventi scontro politico.

LO SCONTRO

«Sollevando un inutile polverone giustizialista - attacca il capogruppo azzurro Cesaro - e lanciando accuse ritenute dalla Procura contabile del tutto infondate, visto non c'è stata alcuna duplicazione di funzioni e la scelta di istituire la commissione Partecipate era corretta, il Movimento 5 Stelle ha fallito miseramente il tentativo di gettare discredito sulle istituzioni e ancor più sugli avversari». Duro anche Borrelli: «Chi ha ruoli pubblici è giusto che sia sottoposto a continue verifiche ma trovo indegno che alcuni esponenti politici abbiano utilizzato una semplice inchiesta come uno strumento di accusa politica o peggio abbiano emanato tramite i social condanne basate solo sul loro furore ideologico». Il presidente della commissione Passariello invece punzecchia i giudici: «Abbiamo subito senza alcuna responsabilità un tentativo di ingerenza da parte della magistratura nella legittima attività istituzionale». Mentre i grillini non arretrano di un millimetro e contrattaccano. «La decisione di archiviare l'indagine non smonta comunque la nostra convinzione. Siamo del parere che - attacca la capogruppo M5s Valeria Ciarambino - una commissione d'inchiesta debba avere un obiettivo preciso e dunque un tempo limitato. Resta, dunque, lo spreco obiettivo di denaro pubblico, soprattutto alla luce del risultato della commissione di Passariello: due anni di lavoro per produrre quattro paginette di puro nulla».

