Stabilizzazione Lsu, domani in piazza ​Cgil Cisl Uil Campania

Domani, martedì 3 agosto, a partire dalle ore 10, nuova mobilitazione proclamata da Cgil Cisl Uil Campania dei lavoratori socialmente utili in carico alla giunta regionale. Un corteo partirà dallo spazio antistante la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia per poi attraversare le strade del centro cittadino fino alla sede della prefettura.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Fincantieri Castellammare, De Luca chiama il governo:... I CONTI PUBBLICI Comune di Napoli, il salvataggio del governo: ok al bilancio con 246... LE INTERVISTE DEL MATTINO Catello Maresca candidato sindaco di Napoli: «Due liste col mio...

Il sindacato ritiene «inaccettabile ed ingiustificata» la deliberazione della Regione in merito alla convocazione di soli 155 dei 394 Lsu in attesa di stabilizzazione per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato.