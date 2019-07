Stadio Collana, l'appello dei Verdi: «Riaprire al pubblico la pista d'atletica»

Venerdì 26 Luglio 2019, 14:50

«Abbiamo organizzato un sit in all'esterno dello stadio Collana per chiedere l'apertura al pubblico della pista d'atletica. La pista, rinnovata per le Universiadi, è nuova, operativa e fruibile. Infatti, insieme al campo, è stata usata per gli allenamenti dagli atleti impegnati nei giochi universitari. L'apertura della pista agli sportivi rappresenterebbe anche un segnale. Tenendo conto che il Collana è rimasto chiuso per troppo tempo, ripopolarlo con gli sportivi che fanno atletica leggera rappresenterebbe un primo passo del nuovo corso». Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla V Municipalità Rino Nasti.«Auspichiamo - aggiungono - che i lavori di riqualificazione delle altre strutture sportive del complesso proseguano celermente in modo da restituire quanto prima alla città un impianto che, storicamente, rappresenta un luogo simbolo dello sport napoletano».