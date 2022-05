Stadio Maradona, al via i lavori: 1,5 milioni investiti dalla Regione

Con la fine delle partite di Napoli, sono partiti oggi gli interventi di riqualificazione del “miglio azzurro” allo stadio Maradona. Gli interventi riguardano il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell'impianto di Fuorigrotta. In particolare, interessa la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi.

I lavori, che sono seguiti dall’Arus (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), prevedono uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 1.5 milioni di euro provenienti dalle economie delle Universiadi, dopo i circa 25 milioni spesi per lo stadio San Paolo-Maradona per l'evento del 2019.