Stadio Maradona di Napoli, Manfredi apre ai negoziati sul canone: «C'è un pre e un post Covid»

«Il Napoli Calcio ha un canone, che ovviamente dev'essere riscosso. Dobbiamo distinguere tra la situazione pre Covid e la situazione Covid, per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una rinegoziazione per la riduzione degli incassi».

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sul pagamento dei canoni per gli immobili comunali, tra i quali figura lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta utilizzato dal Napoli per le sue partite casalinghe. «Lo abbiamo fatto ad esempio per l'Ippodromo di Agnano», ha ricordato Manfredi.