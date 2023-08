Stadio Maradona, gli industriali contro il Comune di Napoli: «Offra servizi adeguati»

È iniziata con piena soddisfazione degli associati all’Unione Industriali Napoli la partnership con la SSC Napoli. L’accoglienza ricevuta dagli aderenti all’accordo è stata di altissimo profilo, in linea con gli standard d’eccellenza proposti dalla Società presieduta da Aurelio De Laurentiis.

«Va peraltro rimarcato come ci siano disfunzioni allo stadio Maradona per i servizi dell’Amministrazione Comunale, in particolare dopo gli interventi di modernizzazione realizzati con i finanziamenti della Regione - dice il presidente degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci - Spiace rilevare la persistente assoluta inadeguatezza dell’impiantistica acustica, specie nel settore dei Distinti, in una struttura che si prepara, tra l’altro, a ospitare gli incontri della prossima Champions League».

«Sono emerse - continua Jannotti Pecci - nuove diffuse situazioni di degrado nelle parti comuni dello stadio, al di là dunque del rettangolo di gioco, determinate dall’utilizzo della struttura per eventi extra-calcistici. È necessario, pertanto, che il Comune di Napoli intervenga in tempi rapidi per definire una volta per tutte una regolamentazione rigorosa che garantisca un corretto svolgimento di manifestazioni ospitate nel Maradona».