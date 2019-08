CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Agosto 2019, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 08:29

Tra meno di un anno si farà il bilancio della prima legislatura De Luca. Quanto ha lavorato il Consiglio regionale? Ha prodotto leggi utili o inseguito polemiche? Come sempre, per rispondere a queste domande i criteri per misurare l'attività dei consiglieri non sono oggettivi. L'unico modo sono i numeri di presenze, assenze, mozioni, interrogazioni e question-time. Le classifiche al 30 luglio del 2019 sono quindi tema fondamentale di valutazione dei cittadini e della pubblica opinione. Molti di questi si ripresenteranno e avranno grandi chance di rielezione nonostante la loro inattività nelle sedi istituzionali: questo forse il secondo tema, di natura politica, che andrebbe indagato. Cioè, contano poi i numeri del lavoro svolto o il cittadino vota in base a qualche favore ricevuto?