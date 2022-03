Stati generali del Mediterraneo, Manfredi: «Zes grande sfida per Napoli»

«La zes è una grande sfida per Napoli, ha una grande disponibilità di capitali internazionali e Napoli può e deve essere un grande luogo di attrazione di investimenti di grandi gruppi internazionali che sfruttando il nostro capitale umano e le nostre bellezze, con i vantaggi fiscali legati alle zes». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi agli stati generali del Mediterraneo partiti oggi a Palazzo Reale a Napoli.

L'avvio della zes portuale attraendo investitori privati «è una grande opportunità per Napoli - ha detto Manfredi - per creare lavoro e sviluppo e far tornare la città al centro di dinamiche tipiche di una grande capitale europea, affacciata sul Mediterraneo. Questo mare oggi, vista anche la crisi in Ucraina, dopo uno sposamento per anni sull'Oceano Pacifico dei grandi flussi commerciali diventa nel bene e nel male lo scenario di confronto di grandi potenze internazionali, aprendo una nuova fase della geopolitica globale economica. Ma l'Italia deve assumersi la capacità di affrontare le sfide a partire da quella energetica che danno centralità al nostro Paese».

Manfredi sottolinea come Napoli può attrarre grandi imprese come accaduto a lui negli anni scorsi all'apertura del nuovo polo tecnologico dell'Università Federico II di cui era rettore: «Nella mia esperienza del passato - ha detto - ho portato grandi aziende a Napoli perché chi la conosce sa dei valori del suo capitale umano con giovani estremamenti importanti, che escono da ottime università. Questo per i grandi gruppi che lavorano sulle tecnolgie è determinante, se un grande gruppo sceglie Napoli lo fa soprattutto perché può reclutare giovani bravi e con grande voglia di fare. L'esperienza a San Giovanni con l'università è stata di portare grandi gruppi e creare tanti posti di lavoro».

Sulle zes, riprende Manfredi, «stiamo collaborando e cooperando ma dobbiamo ricosruire un capitale fiduciario della città. Quando si lavora a livello globale, si parla con i grandi gruppi e fondi di investimento internazionale la cosa più importante è la fiducia perché chi investe, questo emerge anche stamattina, vuole trovare affidabilità, interlcutori certi e una visione chiara, stiamo lavorando molto su questo per ricostruire Napoli non solo come luogo attrattivo ma affidabile».