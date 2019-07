Strage nel Mediterraneo, de Magistris accusa: «Colpa di Salvini e Di Maio»

Mentre Salvini glissa colpevolmente sui presunti fondi neri dalla Russia,contribuisce con la politica del governo di cui è capo politico di fatto,grazie alla spalla politica Di Maio,a far morire in mare altre 150 persone che cercavano la speranza della vita.Assassini politici! — Luigi de Magistris (@demagistris) July 26, 2019

Venerdì 26 Luglio 2019, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mentre Salvini glissa colpevolmente sui presunti fondi neri dalla Russia, contribuisce con la politica del governo di cui è capo politico di fatto, grazie alla spalla politica Di Maio, a far morire in mare altre 150 persone che cercavano la speranza della vita». È quanto scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.