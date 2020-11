Striscia, Tapiro al sindaco De Magistris dopo il duro attacco del governatore De Luca: «Io in tv? Sto sempre a Napoli»

De Magistris attapirato: il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia in "virtù" dei commenti - generici, ma molto circostanziati - del govermatore della Campania, Vincenzo De Luca sulla gestione dell'emergenza covid:

«Qualche amministratore imbecille va in giro per le televisioni per parlare male di Napoli e della Campania: amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, mettere ordine e contenere il contagio. Questi soggetti vengono ormai utilizzati come “lo scemo del paese”, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania» ha sentenziato De Luca.

Intercettato nel capoluogo campano da Valerio Staffelli, il primo cittadino De Magistris - ricevendo il Tapiro d'oro - ha commentato: «Non so se si riferiva a me. In ogni caso, c’è poco da dire a chi mi chiama imbecille, scemo del villaggio, sedicente sindaco o dice che dovrei essere affidato ai servizi sociali. Io mi sottopongo alle domande, anche a quelle scomode, lui invece fa i monologhi da solo, su Facebook, e non risponde alle domande. Nonostante tutto, se in questi giorni è disposto ad incontrarmi io ci sono».

Riguardo a Lucia Annunziata, che a Titolo Quinto (Rai 3), nel commentare le immagini delle tensioni a Napoli dopo l’annuncio del coprifuoco, gli aveva detto «Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?», il sindaco ha ribattuto: «È facile giudicare. Dove sarei dovuto andare? Nella piazza dove c’era la violenza? Poi io sto sempre in città».

Il servizio andrà in onda questa sera - 9 novembre 2020 - a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Ultimo aggiornamento: 21:17

