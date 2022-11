Sud, De Luca va attacco: 20 milioni per lo sviluppo bloccati da mesi

Meridione al centro dell'analisi, basta ritardi. «Il governo dovrebbe dare incentivi per gli investitori nel Sud, togliere il pagamento dei contributi a chi investe nel Mezzogiorno. E dovremmo avere il coraggio di aprire una sorta di cassa per il Mezzogiorno per quei fondi che i Comuni non riescono a investire». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, lanciando nuove sfide al premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla presentazione del dossier della Caritas sulla povertà.

«Dobbiamo recuperare - ha aggiunto De Luca - il divario di infrastrutture, scuole, asili nido, se non ce la fanno i Comuni lo faccia il governo nazionale. Perché sappiamo che senza un impegno straordinario il Sud è perduto. Non si parla più di questo in alcun partito, ma io sottolineo invece che al Sud non serve il 40% del Pnrr, ma il 60-70%. Invece tutto è fermo: da sei mesi sono bloccati i 20 miliardi del Fondo svluppo e coesione per il Sud e stanno cercando di portarli al nord. Abbiamo anche avuto una lettera qualche giorno fa dal ministro delle politiche europee sui fondi europei non spesi del ciclo 2014-20, stanno lavorando per prendersi i fondi Fsc, in cui la Campania dovrebbe prendere 5,5 miliardi, e portarli al nord. Non so alla fine cosa decide questo Governo, noi faremo la guerra nucleare, non so dove arriveremo, stiamo combattendo da soli ma combattiamo per avere le stesse risorse degli altri cittadini italiani. È sconvolgente».

«In Italia - ha spiegato il governatore campano - c'è trasformismo e presentismo. La politica decide su cosa fare domattina, ma lo sviluppo del Sud richiede politiche di medio e lungo termine, non quello che chiedono i sondaggi ogni giorno. Sul trasformismo parto dall'attuale presidente del Consiglio che sta dicendo oggi il contrario di quello che diceva 5, 4 , 3, 2 anni fa. Il Pd e i 5 Stelle fanno la stessa cosa e nessuno li chiama cialtroni. C'è infatti una differenza tra cambiare idea e il trasformismo. L'esperienza concreta può portare a un mutamento di pensiero e opinione, ma il trasformismo significa non spiegare ai cittadini perché si è cambiata opinione. Meloni diceva che dovevamo abbandonare la moneta unica europea e oggi fa baci e abbracci con Von der Leyen, una motivazione deve darla. Tre anni fa diceva che abbiamo nell'Ue nuclei di sfruttatori e ora dice il contrario. Fa come Conte secondo cui fino a luglio era giusto inviare armi in Ucraina e ora dice tutto il contrario. Stessa cosa per Pd e per gli altri della politica. Pensate ora che questa classe dirigente possa affrontare i temi del sud?».

«Il tema del Mezzogiorno - ha concluso De Luca - è stato cancellato dal dibattito pubblico in Italia, nessuna forza politica lo assume come tema rilevante per lo sviluppo del Paese. Trent'anni fa quando si facevano i congressi di Pci, Dc, Psi, non mancava mai nella relazione del segretario un capitolo del Sud. Poi è diventato un richiamo rituale e accademico ma senza sostanza. Oggi non c'è alcuna forza politica che ne parli più. Si è affermata la logica autonomistica della lega con elementi di razzismo diffusi in Italia».