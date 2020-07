Sud, De Luca lancia il modello Olanda: «Defiscalizzazione totale per i nuovi investimenti»

«Voglio lanciare per la Campania e il Mezzogiorno il modello Olanda: defiscalizzazione totale per i nuovi investimenti e detassazione per gli utili d'impresa». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al convegno Industria Felix a Napoli. «Gli olandesi - ha detto - fanno operazioni al limite della pirateria, ma quelle sono entrate aggiuntive e perché non dovremmo quindi decidere per chi investe e crea occupazione di aderire a questa proposta per il Sud?».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La situazione nazionale vede l'Italia fare debiti in maniera imponente. Ricordo che i debiti prima o poi si pagano e non bisogna perdere l'obiettivo di fondo: creare ricchezza e lavoro non dare solo contributi all'infinito», ha continuato il governatore sottolineando come l'azione del governo «è contrassegnata da un orientamento sul debito che se prosegue oltre l'emergenza non va bene, in più ci sono tempi decisionali incongruenti rispetto all'economia. Logica dei bonus va bene nell'emergenza non può diventare una regola. I contributi si danno per fare pil e accrescere l'occupazione ma intanto abbiamo visto la cassa integrazione e le garanzie sul credito bancario applicate in maniera bizarra. Il Paese è esitante anche su cose come il Mes che andava preso immediatamente».