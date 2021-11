Super Green pass, De Luca avvisa il governo: «Siamo già in ritardo, non c'è tempo da perdere»

«È una misura che si sta prendendo in ritardo. Mi auguro che il governo vada avanti ad horas e non a settimane perché non abbiamo tempo da perdere». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla discussione sul Super Green Pass a cui sta lavorando l'esecutivo Draghi.

Ancora, a margine della presentazione del programma di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, De Luca ha tuonato: «Non capisco perché ancora oggi non è stata decisa la misura dell'obbligo della terza dose per il personale sanitario. È incredibile, che cosa si sta aspettando? E la stessa cosa la dobbiamo fare anche per il personale scolastico e per i dipendenti pubblici. Continuo a ripetere che una settimana perduta significa altre migliaia di contagi che noi dobbiamo registrare. Per il resto vedremo come evolve la situazione, la seguiremo quotidianamente».