CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 6 Maggio 2019, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine emblematica degli scontri politici di ieri mattina a Pomigliano è quella del giovane militante di sinistra mentre viene «placcato» da un poliziotto nel tentativo di distruggere il tavolino installato dagli attivisti della Lega per una petizione sul varo di una legge sulla castrazione chimica di pedofili e stupratori. Il ragazzo ha fatto solo in tempo a scaraventare a terra il cartello con il viso di Salvini che invitava la gente a firmare, mentre i compagni del giovane ingaggiavano un parapiglia con il cordone di agenti in divisa e in borghese sopraggiunti per proteggere il tavolinetto dei leghisti. Per il resto gli scontri di ieri mattina in piazza Primavera con gli accoliti locali del Carroccio sono stati tutto fuorché violenti, quasi completamente caratterizzati da scaramucce consumate a colpi di insulti, cori e slogan. E di una minaccia. Brutta però. L'ha rivolta un leghista in salsa napoletana a Tommaso Sodano. «Poi ci vediamo dopo: ti taglio la testa» l'avvertimento in dialetto lanciato all'ex vicesindaco di Napoli, ex senatore di Rifondazione e assessore del Comune di Pomigliano. Parole pronunciate in un frangente delicato, nel corso del quale sembrava che tutto potesse precipitare. La tensione è quindi salita alle stelle mentre Raffaele Esposito, assessore fino al 2014 della giunta guidata dall'attuale sindaco di centrodestra Raffale Russo, tentava di placare gli animi.