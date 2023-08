Pnrr, il Pd Campania si mobilita: «Grave scelta del governo»

«Se l'intenzione del Governo Meloni è di sopperire allo scellerato taglio dei fondi del Pnrr finanziando quei progetti con i soldi destinati alle Regioni nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione stiamo assistendo al secondo grande furto ai danni del Mezzogiorno dopo l'autonomia differenziata». Lo afferma Mario Casillo, capogruppo regionale della Campania del Partito Democratico, nel corso della conferenza stampa indetta dal Pd Campania per fare il punto rispetto ai tagli al Pnrr.

Per Casillo le decisioni del Governo di riforma del Pnrr «è una scelta che danneggia fortemente le nostre comunità - spiega - e che mette seriamente a rischio quei progetti di messa in sicurezza, finalizzati alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità della vita. Un taglio lineare che in diversi casi interesserà cantieri già in via di attuazione. Penso alla realizzazione di un unico lungomare della Costa Vesuviana, al sistema di metropolitana leggera dei comuni della fascia a nord di Napoli. Ma anche a quei progetti che interessano l'edilizia popolare che insistono soprattutto nelle periferie delle nostre città: pensiamo a Scampia, ma anche agli interventi nella zona orientale di Barra, San Giovanni e Ponticelli.

Una scelta inaccettabile e che come Partito Democratico continueremo a contestare».

Sulla città di Napoli interviene Gennaro Acampora, capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Napoli: «Questi tagli - afferma - sono una doccia fredda e infatti in Consiglio comunale c'è stata l'approvazione di tutti, anche dell'opposizione, nella critica a scelte del Governo che sono incomprensibili e penalizzanti per la città. Parliamo di rigenerazione urbana a Napoli delle periferie, dalle Vele, a Taverna del Ferro a Scampia e a San Giovanni e anche progetti a Ponticelli. Tre progetti che erano in fase molto avanzata con i cittadini che pensavamo già alla prima pietra. Ma c'è anche il taglio di 4 milioni per la piscina Galante a Scampia, gli educandati a Piazza Miracoli, gli interventi idrogeologici in città, ma anche sui beni confiscati dalla camorra alle Fontanelle alla Sanità, i lavori a via Tiberio, alla Duchesca, agli Orti Urbani a Montagna Spaccata nel quartiere di Pianura. Serve una mobilitazione, non si può essere morbidi con le scelte di questo governo, dobbiamo provare a fare questa battaglia in modo unanime anche a Roma».

Molto determinata anche Loredana Raia, consigliere regionale in Campania che parla della mancanza ora di fondi per «il progetto della Litoranea e della Cittadella dello Sport a Torre del Greco, ma anche sugli interventi dei Comuni programmati insieme».