«È De Luca oppure Crozza?». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non risparmia critiche al presidente dem della Regione Campania Vincenzo De Luca: le sue parole sul titolare del dicastero per il Sud Raffaele Fitto, e su tutto il governo, le dure prese di posizione per contestare i ritardi nell'erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione non sono piaciute al coordinatore nazionale di Forza Italia, che ieri ha chiuso un tour in città incontrando le esponenti forziste di Azzurro Donna nell'hotel Vesuvio di Napoli. Una riunione con elette e simpatizzanti, promossa dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello, per discutere di temi all'ordine del giorno nella politica nazionale, ma anche per avviare un'operazione di rafforzamento territoriale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il vicepremier non ha dubbi nel giudicare carente l'operato del governatore, soprattutto sulla sanità. «De Luca va promettendo nosocomi - ha sottolineato Tajani - per vincere le elezioni dice che realizzerà nuovi ospedali, ma avrebbe potuto farli già da tempo. Comunque non leggo le cose che dice e non commento le sue dichiarazioni». È stato il presidente della Regione ad accendere lo scontro con il governo, rimarcando la sua contrarietà rispetto all'operato dell'esecutivo, che invece il ministro difende: «I nostri militanti sono in grado di spiegare sempre di più quello che noi facciamo al governo, e credo che lo stiamo facendo bene».

Dalla valorizzazione dei territori e delle donne passa il lavoro che Forza Italia sta portando avanti in vista delle prossime scadenze elettorali. La più vicina è quella delle amministrative, con i ballottaggi che riguarderanno anche sei comuni campani. Lo scacchiere delle alleanze vede il centrodestra diviso in alcune città al voto - come Torre del Greco, dove il candidato sostenuto da Fi ha ricevuto il niet di Fratelli d'Italia - ma per il coordinatore nazionale degli azzurri queste frammentazioni non rappresentano un problema politico. «Non ci sono problemi nel rapporto con FdI - ha assicurato il titolare della Farnesina - andiamo al ballottaggio uniti. Poi, se c'è un comune di 3mila abitanti magari ci sono anche fatti personali, ma certo non politici». Archiviate le comunali, si pensa già alle Europee del 2024: «Siamo convinti - ha rimarcato - che per riorganizzare il partito, anche in vista delle Europee, dobbiamo rinforzare tutti i vari settori. Abbiamo le donne, i giovani, i pensionati, c'è l'organizzazione territoriale del partito e stiamo facendo uno sforzo enorme per essere più forti, quindi aggiungere al voto di opinione il voto che viene dal contatto diretto con il territorio».

L'incontro all'hotel Vesuvio ha visto il vicepremier incontrare le esponenti di Azzurro Donna, oltre a elette e simpatizzanti di Forza Italia. «C'è tutta la questione della parità di genere - ha spiegato Tajani - ma ci sono anche temi come l'utero in affitto, che considero un'offesa alla donna. Noi ovviamente siamo contrari, però io voglio sentire anche il parere delle donne, che devono rappresentare un elemento portante nella nostra azione politica. Berlusconi vuole rinforzare la presenza territoriale e in questo momento serve ascoltare le donne. Io sono convinto che le donne quando occupano degli spazi ottengono ottimi risultati».

Il dibattito è stato promosso dall'eurodeputato e coordinatore regionale del partito Martusciello, per il quale «in Forza Italia non c'è nessuna discriminazione per le donne. Nel nostro partito vige una parità assoluta di diritti tra uomini e donne perché prendiamo in considerazione non il sesso ma la qualità politica e la vocazione e l'interesse a realizzare il bene comune da parte dei nostri iscritti e militanti». Per il senatore forzista Franco Silvestro «il partito è in salute, parte sempre dal basso, ascolta tutte le opinioni e le indicazioni che arrivano dal territorio e vengono portate in Parlamento».