Tajani e la ricostruzione a Ischia: «Il governo continuerà ad aiutare»

«Noi abbiamo seguito fin dall'inizio con grande attenzione il dramma che ha colpito l'isola che sta a cuore a tutti noi. Continueremo ad aiutare laddove è necessario un territorio che ha sofferto, che ha visto molti danni. Lavoriamo intensamente e la visita ieri del ministro Musumeci è segnale di questa attenzione». Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della ricostruzione sull'isola di Ischia, colpita lo scorso novembre da una frana di fango.

«Il Governo riserva attenzione a questo territorio come a tutti i territori del Paese - ha aggiunto - ma quando un'area è ferita da vicende naturali, con la morte di tante persone, il Governo ha il dovere di stare vicino alle popolazioni che soffrono e così è stato fatto fin dal primo minuto e siamo sempre presenti non solo i giorni successivi alla tragedia, anche nella fase in cui bisogna ricostruire e fare in modo che il territorio non subisca altri danni a causa di un assetto idrogeologico che deve essere seguito con particolare attenzione».