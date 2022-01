Tamponi gratis ai politici, Fi: «No a trattamenti da casta, si abbassino i costi dei test in farmacie e laboratori»

«Come Forza Italia rinunciamo ad ogni trattamento di favore per quanto riguarda i tamponi. Ce li pagheremo con i nostri soldi. La delibera che li istituisce gratis per i politici e solo per i dipendenti comunali che lavorano a stretto contatto con loro rischia di essere avvertita dai comuni cittadini, che fanno la fila e pagano per averli, solo come un atto di arroganza della solita casta».

A dichiararlo è il gruppo consiliare di Forza Italia composto da Iris Savastano, Salvatore Guangi e Domenico Brescia. «Nella lotta al Covid, non ci può essere nemmeno l'ombra di un favoritismo. Nessuno può essere lasciato indietro. Per questo chiediamo piuttosto che le farmacie abbassino il costo del tampone antigenico e i laboratori di analisi quello molecolare».