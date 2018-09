Tangenziale di Napoli, la guerra dei pedaggi: il Comune rivuole sei milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Settembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 07:06

È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che Tangenziale è tenuta a versare, come prevede la convenzione, ad Anas e allo Stato. Il problema è che si tratta di circa il 35% dei pedaggi pagati dai napoletani, pari a 5-6 milioni di euro all'anno, secondo le stime del Comune, che prende la direzione di Roma, invece di restare sul territorio partenopeo.«Da due anni - spiega l'assessore ai Trasporti Mario Calabrese - con il sindaco e Tangenziale abbiamo intavolato un ragionamento per ridiscutere l'utilizzo dei pedaggi in città. Abbiamo chiesto e programmato una visita a Roma per settembre, in principio con il ministro Delrio, oggi con il successore Toninelli, visto che ogni anno circa 5-6 milioni di euro provenienti dai pedaggi tornano ad Anas e al ministero e non ci risulta che Anas abbia strade a Napoli. La nostra richiesta è che questi soldi possano essere utilizzati, invece, per le manutenzioni delle rampe di accesso alla Tangenziale e dei grandi assi viari, oggi entrambi a carico del Comune che non ha grandi possibilità economiche. Inoltre, abbiamo chiesto anche che le rampe di accesso passino a Tangenziale».