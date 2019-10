Tangenziale Napoli, lavoratori in cassa integrazione e de Magistris insorge: «Fa pagare la manutenzione ai lavoratori»

«Siamo sbalorditi: per i lavori di manutenzione non eseguiti finora sul viadotto la società Tangenziale di Napoli mette in cassa integrazione 184 lavoratori». Luigi de Magistris attacca frontalmente la società emanazione di Autostrade per l'Italia che si occupa dell'arteria veloce interna alla città, l'unica in Italia e in Europa, che si paga.

«Ci lascia sbalorditi la notizia che la società tangenziale metterà da lunedì 28 ottobre e per ben 13 settimane- dice il sindaco - E questo per eventi transitori e non imputabili alla società? Cioè le conseguenze dei lavori sul viadotto, necessari per assicurare la programmabile manutenzione dell’asse viario cittadino, unico in Italia a pagamento da 40 anni, ricadono sui lavoratori? Oltre che sulle migliaia di cittadini costretti da giorni a file estenuanti sulla Tangenziale? Davvero non ci sono parole per l’atteggiamento della società Tangenziale che fa pagare ad altri le colpe per una mancata programmazione dei lavori. Intollerabile!».

Il caso è scoppiato dopo che con un'inchiesta del Mattino si è scoperto dal viadotto Capodichino volavano giù bulloni. Sono scattati i controlli con la verifica della necessità di effettuare la manutenzione sulla struttura. Di conseguenza è stata ristretta la carreggiata con conseguenze drammatiche per il traffico sull'arteria e in tutta la città. La Società Tangenziale di Napoli, figlia della Società Autostrade dei Benetton al centro di mille polemiche, è stata costretta a non far pagare il pedaggio per tutto il periodo dei lavori, pedaggio che doveva essere eliminato fin dagli inizi degli anni 2000, quando cioé i napoletani hanno ripagato il costo della costruzione della Tangenziale.

Nonostante le difficoltà di Autostrade per l'Italia, impegnata in un duro confronto con il governo per ottenere la riassegnazione della concessione sulle autostrade, la società Tangenziale di Napoli ha pensato di guadagnare qualche soldo. E visto che non può in questo periodo imporre il pedaggio agli utenti se la è presa con i lavoratori, mettendoli in cassa integrazione.

