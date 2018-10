«Tangenziale di Napoli, pedaggio per almeno altri 20 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 09:00

«Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è un'anomalia. Gli oltre 8 milioni di transiti all'anno consentono un'entrata per la società di circa 66 milioni di euro che i cittadini purtroppo saranno costretti a pagare fino al 2037. Ma è proprio necessaria questa spesa?». Se lo chiede il consigliere comunale Gaetano Troncone, in un corposo dossier sulla convenzione della Tangenziale di Napoli inviato al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Secondo Troncone, attraverso una formula matematica inserita nella convenzione, il pedaggio sarebbe automaticamente prorogato - e rivisto periodicamente in aumento (dai 75 cent del 2009 a un euro di oggi) - in base agli investimenti per i lavori di ampliamento effettuati dalla società di anno in anno. Non solo, con l'ultima modifica statutaria, secondo il consigliere, l'ambito degli investimenti sarebbe stato esteso oltre che ai lavori sulla rete autostradale, anche a quelli edilizi.«Esiste una convenzione che è regolata dalla legge», il commento di Tangenziale di Napoli, che non entra nel merito delle polemiche politiche. La società, peraltro, da anni è impegnata costantemente a tenere in perfette condizioni tutta la rete autostradale cittadina. Ogni anno gli investimenti riguardano soprattutto lavori di manutenzione, pulizia, decoro e messa in sicurezza della Tangenziale, che ad oggi risulta una delle strade meglio tenute al mondo.