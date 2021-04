Sindaci, vincolo del Tar: «Sempre donne in giunta anche dell'opposizione»

Quote rosa in politica e donne lavoratrici, arrivano importanti novità destinate a creare spazi inediti di protagonismo. Per quanto riguarda le quote rosa, c'è una sentenza che fa chiarezza: ad affermarne la necessità di rispettarle nei consessi amministrativi è stato il Tar Campania con il provvedimento emesso lo scorso 8 aprile. In sintesi, va sempre prevista una donna assessore anche se è all'opposizione. Ma facciamo chiarezza: la sezione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati