Tari Napoli 2023, sugli aumenti si spacca il Pd. Esposito: «Voterò contro la delibera»

Il Pd si divide: il capogruppo Gennaro Acampora dà il via libera all'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che arriva a fino al 20% anche se per le famiglie verrà compensato con un bonus a bilancio già sono stati appostati 7 milioni. A dire no all'aumento è l'ex capogruppo Aniello Esposito che in Aula ha preso la parola dopo Acampora ed è stato molto critico: «L'aumento della Tari - dice il consigliere dei dem - non lo approvo e non lo voterò. Mi sarei aspettato dall'Amministrazione una relazione sul recupero della grande evasione fiscale che c'è. Queste sono scelte che poi si pagano anche alle elezioni. Inoltre all'aumento della Tari, all'esborso delle famiglie non corrisponde un miglioramento del servizio».

Esposito poi conclude così il suo intervento: «Chi voterà questa delibera poi dovrà spiegare alla gente cosa ne ricava.

Io ho votato una delibera che ho osteggiato all'epoca di de Magistris, ho detto sì all'impianto di compostaggio nell'area est ma oggi non voterò l'aumento della Tari e mi assumo la responsabilità di questa mia decisione».