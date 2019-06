Tari, rischio multe a Napoli: 350mila cartelle inviate in ritardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:00

L'anno scorso il Comune fu costretto a prorogare la data di scadenza della prima rata della Tari. Perché? Le 350mila cartelle esattoriali da recapitare nella case dei napoletani - affinché pagassero la tassa sui rifiuti - arrivarono ben dopo il 30 giugno. E fu il caos. Il termine è rimasto lo stesso, le cartelle esattoriali sono sempre 350mila e sono partite allora come adesso appena qualche giorno fa.Tant'è, il timore a Palazzo San Giacomo di un nuovo caos esiste. Non è un caso che dopo le sollecitazioni del consigliere comunale di Agorà Nino Simeone sulla home page del Comune sia comparsa una dettagliata spiegazione di come stanno le cose. E la beffa per i contribuenti sembra essere davvero dietro l'angolo, quest'anno, infatti, è stato revocato «l'obbligo di notifica». Nella sostanza al postino basta mettere la lettera nella cassetta della posta, alla peggio sotto la porta perché non serve più la firma del ricevente che accerti appunto l'avvenuta notifica. Così se qualche postino arrivasse in ritardo o non trovasse l'indirizzo questa dimenticanza si trasformerebbe automaticamente in una mora per il contribuente.