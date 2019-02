Napoli, un consigliere su due non ha pagato i tributi: eletti in bilico alla II municipalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Febbraio 2019, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 11:34

Un consigliere su due, nella seconda Municipalità (Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe Porto-Mercato-Pendino), non è in regola con i pagamenti dei tributi locali. Quindici consiglieri su trenta rischiano di decadere perché considerati «incompatibili» con la carica ricoperta, secondo l'articolo 63 comma 1 del Tuel (testo unico enti locali). Il punto 6 dell'articolo difatti recita: «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale, colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso».