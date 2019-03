Tasse, è stangata sull'Anm Napoli: bloccate 258 liquidazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Marzo 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stangata sul piano di salvataggio dell'Anm. L'Agenzia delle Entrate chiede «35 milioni di euro di imposte arretrate, 9 in più di quanto certificato da Anm». Numeri che emergono dalla relazione del Tribunale Fallimentare. A rischio anche la transazione fiscale con l'erario da 25 milioni di euro alla base del piano. Dei 16 milioni di rimborsi Iva rivendicati da NapoliHolding, 10 milioni non sono stati riconosciuti mentre per altri 6 è in ancora in corso l'istruttoria. Ed è corsa contro il tempo, perché il 28 marzo è convocata l'assemblea dei creditori per votare il piano e per quella data si dovrà avere certezza dei conti. Ma non finisce qui. Su un altro fronte, infatti, l'Erario contesta a NapoliHolding (NH), società controllante Anm, arretrati per altri 17,6 milioni di euro.