Tav, de Magistris: «Si farà, M5s sgabello politico di Salvini, fanno finta di litigare»

«Dopo aver negato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, il M5s è diventato lo sgabello politico ben cementificato di Salvini. Ora fanno vedere che litigano ma faranno anche la Tav». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. La realizzazione della Tav Torino-Lione - per De Magistris - «non è una bella notizia per il Paese che invece avrebbe bisogno di quei miliardi di euro per la messa in sicurezza e per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici».

Venerdì 22 Marzo 2019, 14:14

