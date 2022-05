Teatro San Carlo di Napoli, appello Cgil: «Basta litigi Regione-Comune, si pensi ai lavoratori»

Il continuo braccio di ferro tra Comune di Napoli e Regione Campania ha i suoi riverberi anche sulla gestione della cultura e in particolar modo del Teatro San Carlo. Una vicenda che non va giù ai sindacati, che puntano invece ad una gestione più “serena” del Massimo napoletano per tutelare le maestranze.

«Oggi sul San Carlo litigano Regione e Comune circa la mancata erogazione dei fondi - tuona il segratario generale Slc Cgil Napoli Gianluca Daniele -. L’interesse dei lavoratori del Teatro e della città è la collaborazione tra istituzioni, mantenendo gli impegni assunti.Inoltre il San Carlo sta rispettando gli impegni per le stabilizzazioni» conclude Daniele.