Teatro San Carlo, la replica di Fiola: «Ecco perché azzero i fondi»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 11:00

Due milioni di euro ai Comuni in difficoltà: è l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio, con il neopresidente Ciro Fiola, che oggi ha convocato i 92 sindaci della provincia di Napoli, per la prima volta riuniti nel palazzo della Borsa. «Voglio chiedere loro come impiegare queste risorse: dalle luminarie di Natale agli eventi nei periodi in cui il turismo subisce una battuta di arresto, l'obiettivo è fare sinergia» spiega con entusiasmo Fiola, che invece non è più disposto a finanziare il San Carlo, a differenza degli anni precedenti.«Ho fatto di tutto per recuperare un rapporto con il soprintendente del teatro, Rosanna Purchia: inutilmente», dice Fiola. «Il suo primo errore è stato non presentarsi all'appuntamento da me richiesto proprio per evitare il taglio progressivo dei fondi, fino all'azzeramento, deciso con una precedente determina. E non mi ha nemmeno avvisato che non sarebbe venuta... Solo dopo le polemiche sui giornali, il soprintendente mi ha telefonato per scusarsi», ed è stato fissato un secondo incontro (avvenuto senza incidenti). E poi un terzo, tramite un amico comune. «Siamo andati anche a pranzo insieme, arrivando a un chiarimento», spiega Fiola, sorpreso dal seguito. «Lei ha accusato di nuovo di scorrettezza la Camera di Commercio durante l'assemblea con i lavoratori e con il governatore Vincenzo De Luca, anziché dire pubblicamente che aveva ricevuto garanzie. Ecco una cattiva rappresentazione istituzionale».