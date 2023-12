Technology Forum Campania, De Luca: «Siamo la prima regione in Italia»

Si è tenuta oggi la presentazione del position paper del Technology Forum Campania, piattaforma di discussione e confronto realizzata da Regione Campania e The European House – Ambrosetti ed occasione di confronto tra gli attori pubblici e privati, che mette al centro del dibattito il contributo dell’innovazione e della ricerca per il rilancio della Campania e di tutto il Mezzogiorno.

La presentazione, che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, si è aperta con l’introduzione da parte di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Regione Campania: «Con entusiasmo chiudiamo l’anno 2023 con i risultati delle nostre policy di R&I che confermano la Campania come regione leader in Italia (Con riferimento alla ricerca, la Campania si posiziona al 1° posto al Sud e al 7° posto a livello nazionale per investimenti in Ricerca e Sviluppo con un valore di 1,47 milioni di Euro).

Il nostro dinamico ecosistema ha abbracciato con successo la sfida di un futuro basato sull'innovazione. Questo non solo dona un nuovo volto alla nostra terra, ricca di storia e cultura, ma ci rende protagonisti in un'era in cui l'innovazione guida la crescita economica e sociale».

«I progetti bandiera legati a innovazione e ricerca non solo sono costantemente coerenti con gli assi portanti della programmazione nazionale ed europea ma, al contempo, offrono al sistema pubblico l’opportunità di garantire alcune risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese, senza però rinunciare al giusto livello di ambizione», ha affermato Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, presentando le principali risultanze del Position Paper: «I numeri raccontano una Campania che è sulla buona strada e, dunque, bisogna perseverare, continuando ad investire in ricerca, innovazione e talenti, risposte concrete alle sfide di tutto il nostro Paese e, soprattutto, del Sud».

«I risultati presentati oggi sono importanti e sono il frutto di un lavoro di squadra senza sosta. Abbiamo puntato a collocare la Campania in una dimensione internazionale sfruttando le nostre risorse come il patrimonio umano, il sistema universitario, le eccellenze industriali quali aerospazio e automotive, senza dimenticare i settori in cui la Regione è da sempre leader: agro-alimentare e cultura. I dati vanno letti storicamente per dare il giusto peso alla performance regionale e voglio citare i risultati incredibili sulla sanità con la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e il grande piano dei trasporti che rivoluziona il sistema pubblico regionale, unico in tutta Italia». Il commento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il percorso di lavoro del 2023 è stato articolato in 2 riunioni tematiche: «La frontiera della ricerca oncologica in Campania» e «Space Economy Challenge: le sfide europee e nazionali e il ruolo della Campania». Le 2 riunioni e il Forum hanno coinvolto complessivamente circa 380 partecipanti (in fisico e in digitale) e 55 relatori (locali, nazionali e internazionali).