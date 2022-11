«Sarà il Natale dei record per l'afflusso turistico in città, e ci stiamo preparando ad accogliere i visitatori implementando i servizi e con l'organizzazione di eventi». Lo assicura l'assessore al Turismo e alla Attività Produttive di Palazzo San Giacomo, Teresa Armato. Tra le innovazioni principali, anche l'installazione di «bagni chimici» - per cui Palazzo San Giacomo sta dialogando con la Sovrintendenza - e i «tutor turistici»: decine di giovani che daranno info in centro storico nelle settimane clou dei regali e della fiera natalizia.

Partiamo dal traguardo raggiunto nelle scorse ore: il regolamento sulla movida. Come siete arrivati a far quadrare il cerchio?

«Si tratta di un regolamento molto importante. Ci abbiamo lavorato per mesi, ed era stato approvato in giunta a giugno: un decalogo di regole per la convivenza tra esercizi commerciali e residenti. Le richieste, in questo senso, erano arrivate da entrambe le parti. È un primo passo, ce ne saranno altri. Il documento fornisce strumenti di concertazione e norme precise. Prevediamo inoltre di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria, protocolli che siano validi anche zona per zona. Prevista, poi, l'installazione del qr-code in ogni esercizio, così da determinare con esattezza l'occupazione suolo di ciascun locale. Sono ammessi per lo scopo anche idonei segni distintivi, da stabilire in accordo con la Sovrintendenza. Ci rendiamo conto del fatto che ogni territorio ha la sua esigenza specifica. I problemi sono maggiori dove esistono assembramenti più corposi di locali di food e drink. Le regole saranno le stesse dappertutto, ma in piazza Bellini, ad esempio, potremo realizzare briefing specifici per definire altre cose rispetto a quelle scritte nel regolamento».

Passiamo alle festività in corso. Come si organizzerà il turismo in vista del Natale?

«Potenzieremo i servizi con infopoint e itinerari turistici. Ma non solo. Stiamo cercando di installare i bagni. L'assenza di servizi pubblici è una delle emergenze che abbiamo dovuto affrontare dal principio della nostra amministrazione. Stiamo individuando degli spazi ad hoc per i bagni permanenti, per la cui realizzazione saranno utilizzati i fondi del bando nazionale del turismo: tra un anno, previa approvazione dei progetti, arriveranno 3,2 milioni da due bandi distinti dedicati alle zone Unesco e alle Grandi Città. L'interlocuzione col ministero procede bene e siamo fiduciosi. Stiamo poi individuando delle aree per l'installazione dei bagni chimici: li vorremmo allestire entro Natale in centro storico e nelle aree di maggiore affluenza turistica. Su questo stiamo dialogando con la Sovrintendenza. Altra cosa importante sarà l'arrivo dei tutor per turisti: una trentina di ragazzi e ragazze che, al di là degli infopoint, daranno indicazioni ai passanti nell'ottica di una prima accoglienza, a breve partirà il bando».

Quali sono le aspettative sulle presenze in città?

«Secondo i dati Gesac, i passeggeri dello scalo di Capodichino tra novembre e dicembre sono 1,1 milioni. A questa cifra enorme vanno aggiunti turisti che arrivano in treno o in auto. Stiamo preparando anche materiale informativo per i visitatori. Questo Natale farà certamente registrare un nuovo record di afflusso. Gesac chiuderà il 2022 con 11,5 milioni di passeggeri a Capodichino. Stiamo facendo preparare materiale informativo da consegnare ai turisti: delle mappe che faranno conoscere ai visitatori tutte le municipalità, e non solo le location già note. Uno dei nostri obiettivi principali resta il decentramento del turismo: Napoli offre e regala bellezza in ogni quartiere».

Gli eventi della formula Vedi Napoli e Poi... Torni stanno avendo successo. Per il Natale state prevedendo una kermesse specifica?

«Quanto agli eventi, sono ancora in corso quelli di Vedi Napoli Misteriosa e Sacra e poi torni. Stanno avendo un grandissimo successo: le sale sono strapiene. La rassegna si concluderà il 20 dicembre. Per il Natale, stiamo per realizzare una kermesse ad hoc, con un calendario specifico che sarà pronto a breve».