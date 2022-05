Termovalorizzatore di Acerra, la rivolta dei candidati: «No alla quarta linea»

Ad Acerra ha fatto irruzione come un rinoceronte in un salotto l'annuncio del governatore De Luca di voler ampliare il termovalorizzatore con una quarta linea d'incenerimento dei rifiuti. Giunto nel pieno della campagna elettorale per le comunali del 12 giugno, il messaggio del presidente della Regione ha indispettito tutti da queste parti, compresi candidati, partiti e liste civiche in lizza. Unanime il no all'ampliamento.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati