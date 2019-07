Giovedì 11 Luglio 2019, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 20:05

Aeronautica militare con l'Esercito nel piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti: lo prevede l'accordo di collaborazione firmato oggi a Palazzo Chigi tra Fabrizio Curcio, presidente dell'Unità di coordinamento del «Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti», e il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.Scopo: ampliare la sperimentazione di monitoraggio ambientale anche agli Assetti a Pilotaggio Remoto (APR) e di allargare la platea dei beneficiari a tutti i firmatari del «Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti», avviato con il protocollo d'intesa firmato a Caserta lo scorso 19 novembre tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i rappresentanti di sette Ministeri (ambiente, interni, sviluppo economico, difesa, salute, giustizia, sud) e la Regione Campania. Da oggi satelliti, aerei, droni, piattaforme terrestri e analisti dei dati immagine potranno cooperare in un sistema integrato denominato ISR (Intelligence, Sorveglianza and Ricognizione).L'intervento dell'Aeronautica durerà per tutto il periodo estivo, tipicamente afflitto da grandi criticità per numero e grandezza di roghi, e mira a rafforzare e rendere sempre più efficace l'attività di cooperazione svolta da tutti gli attori coinvolti sul territorio a beneficio del territorio e dei cittadini.