«Non si può vivere nell'eterna paura, perché la crisi bradisismica in atto non rappresenta un precursore di una potenziale eruzione, ma va trattata con attenzione per dare tranquillità ai cittadini e per evitare situazione di panico che creano solo danno alle persone, al territorio e all'economia». ÈIl sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha ribadito ieri mattina nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei deputati il pensiero condiviso con tutti i sindaci della zona rossa bradisismica dei Campi Flegrei: massima attenzione al tema, nessuna sottovalutazione da parte della politica, ma anche la necessità di evitare l'effetto panico che sarebbe ancora più difficile da gestire.

APPROFONDIMENTI Ecco cosa sta succedendo dal sollevamento del suolo alla risalita del gas Il piano di evacuazione dei Campi Flegrei: lo schema di gemellaggio Zone rosse e gialle: ecco dove andrebbero gli sfollati

Un'ansia e uno stato di stress emotivo forieri di danni psicologici per gli oltre 900mila residenti totali dell'area vasta interessata dai continui sciami sismici ma, allo stesso tempo, fonti di un'ennesima crisi economica per un territorio che vive soprattutto di turismo. Va trovato un punto di equilibrio, con una comunicazione trasparente, ma anche corretta e precisa. Le scosse fanno paura. Altrettanto le fake news che corrono sui social e si propagano, a volte, anche più velocemente delle onde sismiche. Una pioggia di disdette sono arrivate ai tour-operator che vendono pacchetti turistici al pubblico del Nord Europa, come ha raccontato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. E su questo aspetto hanno posto l'accento, nei loro interventi in sede di audizione parlamentare, anche i deputati campani Antonio Caso (M5S), Gianpiero Zinzi (Lega) e Francesco Borrelli (Verdi-Sinistra).

Ma al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, i sindaci hanno ribadito anche un altro aspetto: l'attenzione e l'importanza da assegnare nel «decreto bradisismo» allo studio della vulnerabilità degli edifici, sia pubblici che privati. «Per quanto attiene alla staticità degli edifici è opportuno fare un controllo continuo degli edifici pubblici ha aggiunto Manfredi - e lo stiamo facendo con una squadra di tecnici e finora non si sono rilevati danni significativi. Per l'edilizia privata si interviene quando c'è una chiamata alla Protezione civile ed è utile che ci sia una valutazione sulla vulnerabilità, che vada a verificare situazioni di eventuali criticità».

I sindaci di Bacoli, Quarto e Marano e gli assessori di Pozzuoli e Giugliano in Commissione hanno evidenziato, però, che non tutti i Comuni hanno a disposizione una struttura tecnica sufficiente a far fronte a questa esigenza e per questo hanno puntualizzato in coro che «servono strutture di supporto». «A Pozzuoli abbiamo adeguato alla normativa antisismica tutte le scuole - chiarisce l'assessore all'Urbanistica, Giacomo Bandiera - Il nostro sindaco Manzoni ha chiesto al governo di potenziare le attività di zonazione di terzo livello e i tecnici comunali da utilizzare per lo studio della vulnerabilità degli edifici. È chiaro, però, che servono fondi anche per la verifica dell'edificato privato». Su scuole e uffici pubblici intervengono direttamente gli uffici tecnici comunali.

Ma cosa accade se i privati non fanno i controlli sulle loro proprietà? «C'è naturalmente un problema di personale e di risorse - ha chiarito il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, parlando a nome anche dei suoi colleghi - Spesso è difficile far intervenire i privati dove ci sono situazioni di possibile rischio sulle strade, quindi andrebbero utilizzati poteri sostitutivi per fare in modo che si possa intervenire su edifici abbandonati o plurifrazionati». In pratica bisognerebbe trovare coperture economiche e personale pubblico che proceda in sostituzione dei privati, che non effettuano i dovuti controlli. «Possiamo mitigare il rischio, ma certamente non lo possiamo annullare hanno aggiunto i sindaci di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione e di Quarto, Antonio Sabino E per fare questo abbiamo necessità di utilizzare, magari in deroga, i fondi degli introiti delle sanzioni al codice della strada per assumere più vigili, ma anche più ingegneri, architetti e geometri per i nostri uffici tecnici».

Controlli sugli edifici, guerra alle false notizie, maggiori investimenti. Ma anche apertura delle nuove di vie di fuga e aggiornamento dei relativi piani.

Su questo punto Manfredi puntualizza: «Dagli anni 80 ad a oggi sono stati fatti tanti passi avanti, esiste un buon piano di evacuazione dell'area, sviluppato negli ultimi dieci anni dalla Protezione Civile, naturalmente come tutti i piani devono essere aggiornati per tener conto della situazione, è opportuno che ci siano aggiornamenti continui, ma la base su cui partiamo è molto valida, forse non è molto conosciuta dalla popolazione, ma senza dubbio la documentazione e gli strumenti sono validi».

Su questo i parlamentari Aldo Mattia (FdI) e Marco Simiani (Pd) hanno chiesto ai primi cittadini di stilare un elenco delle principali strade oggi chiuse e che possono essere aperte a breve. «A Pozzuoli c'è il Tunnel Tangenziale-Porto che deve essere solo aperto, mentre noi a Bacoli e Monte di Procida abbiamo il problema di via Torregaveta dice il sindaco di Bacoli Al momento questa via di fuga è larga in alcuni punti appena 2 metri. C'è un finanziamento regionale da 20 milioni di euro per allargarla, ma i cantieri sono fermi».