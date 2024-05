«Mi auguro che almeno di fronte a queste emergenze prevalga dal Governo il senso di responsabilità e che ci decidiamo a non perdere più un minuto di tempo, perché dobbiamo lavorare con somma urgenza. Dobbiamo essere pronti a tutto».

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a proposito del tavolo di oggi a Palazzo Chigi in cui si parlerà dello sciame sismico nei Campi Flegrei.

«Non so - ha detto De Luca - quello che deciderà la Protezione civile nazionale. Io mi aspetto intanto che sia sbloccato il piano di sviluppo e coesione perché in quell'ambito noi avevamo destinato, credo, un centinaio di milioni di euro per realizzare nuove strade anche nei campi Flegrei».

«Noi abbiamo ripreso questioni bloccate da tempo immemorabile, abbiamo sbloccato un intervento importante sul tunnel a Pozzuoli, ma al di là di questo dobbiamo realizzare cose nuove che non c'entrano con il vecchio commissariamento, anche adeguando gli interventi alle urgenze attuali e lavorando soprattutto sull'area intermedia fra Pozzuoli e Bagnoli, dove dobbiamo mettere in campo qualcosa di nuovo e di urgente».

«Sisma bonus? Sarebbe ragionevole» ha proseguito De Luca. «E' uno dei tanti motivi di differenziazione tra Sud e Nord che sono incomprensibili, abbiamo sollevato la questione sull'alluvione di Ischia e oggi ai Campi Flegrei, mi pare ragionevole la richiesta dei sindaci”, ha concluso De Luca.