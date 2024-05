Terremoto Napoli e Campi Flegrei, Musumeci risponde a Salvini: «È d’accordo con me»

«Non ho bisogno di rispondere al ministro Salvini. Stiamo mettendo in sicurezza gli edifici. È la proposta che ho fatto sin dal primo momento. Non so cosa ha detto Salvini ma se ha detto che bisogna mettere in sicurezza gli edifici, bene. È d'accordo con me». Lo afferma incontrando i giornalisti a Catania il ministro della Protezione Civile e del Mare Nello Musumeci, in merito al rischio sismico in Campania.