Via alla vertenza del Terzo Settore: proclamato lo sciopero in Campania

Giovedì 18 Ottobre 2018, 14:30

Via alla vertenza del Terzo Settore. Ne danno l'annuncio i segretari generali campani della Fp Cgil Alfredo Garzi, Fp Cisl Lorenzo Medici e Fpl Uil Vincenzo Martone, annunciando una serie di iniziative unitarie in tutti i territori per sostenere i tavoli di confronto richiesti per affrontare e risolvere le questioni aperte nel comparto. La mobilitazione, avviata con un presidio dei lavoratori delle cooperative sociali dell'Asl Na 1, sfocerà in uno sciopero regionale, che verrà successivamente definito, per scongiurare i licenziamenti in corso e quelli paventati.«La qualità, la professionalità e la competenza del Terzo Settore - sottolineano Garzi, Medici e Martone - nei servizi erogati alle persone sono aumentate in questi anni di pari passo con i carichi di lavoro e la complessità delle prestazioni, ma manca una programmazione e una pianificazione delle risorse, che in Campania risulta caotica e priva di governance regionale, e regole certe di tutela, soprattutto per i frequenti cambi di appalto e di trasferimento di proprietà, che rendono sempre più fragili i lavoratori dipendenti. Perciò chiediamo subito un tavolo regionale che affronti queste situazioni individuando soluzioni utili alle attività da svolgere, a partire dalla sanità, e garanzie per gli addetti.»