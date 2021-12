«Top 500 Campania», l'evento live da villa Pignatelli con Carfagna, Bonomi e Manfredi

Torna Top 500 Campania, l'evento organizzato da PwC Italia in collaborazione con Il Mattino.

È il secondo appuntamento del 2021, dopo quello dello scorso marzo al museo Filangieri. Un momento importante di valutazione della situazione economica e imprenditoriale della regione. Ecco la presentazione delle classifiche delle migliori 500 aziende campane da parte degli analisti PwC nella splendida cornice di Villa Pignatelli.

Un'edizione particolarmente prestigiosa dell'evento, anche alla luce del rilancio atteso in Italia, e soprattutto al Sud, grazie agli stanziamenti europei. Pnrr, il Sud che verrà è il titolo della manifestazione di lunedì, con la conduzione e le interviste del giornalista Nando Santonastaso, alla quale parteciperanno - tra gli altri - il ministro Mara Carfagna, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Inoltre saranno presenti alcuni imprenditori campani di diversi settori e giovani startupper, che saranno intervistati dai giornalisti del Mattino, guidati dal direttore Federico Monga che intervisterà i due ministri.

Carmine Casalini: «Top 500 rappresenta per gli operatori del settore un punto di riferimento. La pandemia ha messo a dura prova le aziende del nostro territorio che hanno dovuto affrontare una crisi globale senza precedenti. Hanno dovuto accelerare il processo già avviato di digitalizzazione e di globalizzazione».

Pierluigi Vitelli: «La Campania è una regione che si caratterizzata da imprese di piccole e medie dimensioni, che nonosante tutto si impongono come eccellenze nazionali. Il valore della produzione delle imprese nella classifica si attesta a 48 miliardi di euro, ma potrebbe essere più elevato. Un tasso di crescita che si allinea con quello dell'anno precedente. Il 56% di queste aziende hanno realizzato un volume di produzione superiore a quello dell'anno passato. L'ebitda, ovvero il valore di marginalità rappresentantivo di crescita delle aziende, è intorno ai 4 miliardi di euro. L'utile aggregato è di 2,2 miliardi di euro, con una riduzione del 14,2%. Si lascia intendere che a parità di produzione, il carico di oneri finanziari è inversamente proporzionale. Un dato incoraggiante è che il 79% dei risultati realizzati non sono stati distribuiti ai soci ma reinvestiti all'interno dell'azienda. Un dato rilevante è quello relativo alla riduzione finanziaria netta, pari a 6,6 miliardi di euro. Il 60% di queste imprese risulta indebitato. Occorre sottolineare che le misure messe a sostegno delle aziende sono state abbastanza significative. Nella regione Campania circa 2/3 delle imprese hanno beneficiato di questi sostegni, in particolare quelle di grandi dimensioni. Gli investimenti sono rallentanti a causa del clima di incertezza».

Federica Codova: «Nonostante tutto la Campania si difende. Pur perdendo in termini percentuali la valutazione della produzione del comparto napoletano, le province registrano una significativa crescita. Nell'area salernitana sfiora il 10%. Per quanto riguarda il trend per settore, il secondo posto è stato conquistato dall'Agroalimentare, mentre continua a farla da padrone il Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Al terzo posto il settore Trasporto e logistica, la cui crescita è calata a causa della pandemia. Ovviamente la distribuzone farmaceutica ha registrato un forte incremento. Il settore moda ha invece subito un forte contraccolpo (del 30%)».

«Quelle che soffrono di più - continua Vitelli - sono le piccole imprese. Quello che emerge è che tuttavia ci sono segnali positivi: la Campania è un territorio vivo che è in grado di produrre eccellenze. Quella del PNRR è una grande opportunità, che può avviare cambiamenti in numerosi settori. Le fonti di finanziamento, così, potrebbero non essere un problema».

Alessandro Grandinetti: «Gli effetti del pnrr sono appena iniziati, le gare sono appena partite. Sicuramente c'è stato un ribalzo derivato dalla ripartenza di alcuni settori economici, questa fase di rimbalzo dovrebbe essere alimentata dal Piano. Bisogna considerare innanzitutto che non abbiamo mai avuto una dotazione di risorse così elevata. Queste risorse servono a cambiare il nostro Paese e a spingerlo verso una svolta green. La quantità di energia rinnovabile prodotta nel sud addizionata agli investimenti, daranno un forte impulso alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a questo si deve aggiungere la possibilità di fare storage. Da non sottovalutare gli investimenti nell'idrogeno».

Egidio Filetto: «Il fondo complementare rappresenta l'impegno del governo, che ha stanziato altri 30,6 miliardi di euro. Sono soldi che vanno spesi con la stessa procedura del Piano. Qui c'è un obiettivo dichiarato di ridurre il divario tra nord e sud Italia. Il 30% di queste risorse sarà infatti destinato al sud. Grazie al fondo complementare c'è stato il rifinanziamento del superbonus 110».

Carlo Bonomi, Confindustria: «Con le risorse del Pnrr e del fondo complementare, partendo dal Mezzogiorno si può far crescere tutto il Paese».

Per quanto riguarda le start-up, sono intervenuti Francesco Zaccariello, specializzato in vendita onine di farmaci senza prescrizione: «Sono un farmacisa che ha sempre avuto la passione per la vendita online, iniziata su ebay. Vengo da una famiglia di famracisti e ho quindi voluto coniugare la mia passione con la mia prfessione. Nel 2011 ho conluso gli studi e ho deciso di fondare la mia azienda. Il mio desiderio era creare una web company con la maggioranza del fatturato online, e farla a Napoli. Questo settore è poco digitalizzato e ho sempre voluto innovarlo. Sono partito con un collega di studi e in 8 anni siamo arrivati a 100 dipendenti. Il periodo della pandemia ha dato un boost al fatturato, poiché operiamo sia nel settore digitale che nel settore farmaceutico. è stato molto difficile perché eravamo in una fase di espansione che ha occupato interamente le nostre giornate. Tuttavia ciò ha attirato anche l'attenzione di investitori esteri», ed Enza Torino, ricercatrice della Federico II, che progetta nanonavicelle in viaggio nel corpo umano: «La nosta start-up è nata da grossi investimenti. Produciamo delle nanonavicelle, dei nanoshuttle che sono così piccole da poter viaggiare nel corpo umano. Questi nanovettori portano a migliori diagnosi e diagnosi precoci oltre che a minori tossicità. Ad oggi abbiamo già testato questi prodotti su piccoli animali e abbiamo acquisito finanziamenti per portare la sperimentazini su grandi animali e speriamo che nel 2022 si concluderà la sperimentazione su grandi animali e poi portarla sugli uomini».

Gaetano Manfredi: «Parlare del Pnrr significa parlare di fondi di coesione e fondi europei. I grandi fondi di finanziamento devono essere visti in maniera integrata. Gli interventi interesseranno i trasporti su ferro e su strada, le scuole, gli asili nido e le persone più povere. Non solo anche su Napoli Est e nella zona occidentale. La sfida del Pnrr è complessa ma fondamentale perché il cambiamento del futuro parte dalle città. Il successo del Piano sarà legato alla sua capacità trasformativa: trasformare pezzi di territorio e parti della società. Penso che questa sia la sfida più grande. L'obiettivo non è migliorare tante infrastrutture separte ma giungere a un progetto integrato trasformativo. La Napoli che immagino è una città che sia in grado di erogare servizi di maggiore qualità su scala metropolitana, più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Non avremo mai uno sviluppo in maniera sufficiente se non diminuiamo i divari sociali e territoriali».