Il giorno dopo lo spoglio elettorale, che non ha visto prevalere nessuno dei quattro candidati sindaco, si è trasformato nel momento delle strategie da mettere in campo per le prossime due settimane di campagna elettorale. Ma anche dei veleni e delle accuse più o meno celate o delle avances agli schieramenti rimasti fuori dal ballottaggio, che vedrà sfidarsi il professore universitario Corrado Cuccurullo per il centrosinistra contro l’altro accademico Carmine Alfano, a capo della compagine di centrodestra. Il primo è uscito dalle urne con oltre il 41 per cento dei consensi (oltre 8.700 voti), qualche decina di voti in più delle sue liste. Il secondo, invece, si è fermato a quasi il 34 per cento delle preferenze (7.100 voti), circa 650 voti in meno delle sue liste.

APPROFONDIMENTI Elezioni a Torre Annunziata: Alfano e Cuccurullo, ultimo faccia a faccia per cambiare la città Elezioni comunali 2024, Torre Annunziata va al ballottaggio: è già scontro tra Cuccurullo e Alfano

Un dato che lo stesso Alfano, nella conferenza stampa che ha tenuto ieri pomeriggio, ha minimizzato, ritenendolo il frutto di «un’incomprensione» tra i suoi candidati e i cittadini. Ma è nei confronti di Cuccurullo che l’esponente della coalizione di centrodestra ha indirizzato insinuazioni e critiche, a partire dal «58 per cento di votanti (la somma delle percentuali che hanno ottenuto Alfano e gli altri due candidati, Lucio D’Avino e Mariantonietta Zeppetella Del Sesto, ndr) che hanno scelto altri candidati e non il rappresentante del centrosinistra e del Pd». Poi la stoccata: «Molti hanno votato convinti, altri costretti. Io stesso, ritirandomi a casa domenica sera, ho visto una folta fila di persone, diverse in pigiama e pantofole, davanti all’ufficio elettorale per il rinnovo della tessera. Cosa li ha spinti a scendere da casa poco prima dalla chiusura dei seggi?» si domanda Alfano, che proverà a far convergere su di lui i voti dei due candidati fuori dai giochi. «È il momento di cambiare e per farlo devono votare me. Proverò a sentirmi con loro e a parlare di politica e di programmi».

La risposta di Cuccurullo non si fa attendere: «Alfano legge le percentuali come vuole. Se anche qui ci fosse stato il campo largo con i 5 Stelle già avremmo avuto una maggioranza ed un sindaco. Inoltre se usassimo il suo ragionamento una maggioranza schiacciante non vuole lui». Alle allusioni di un possibile voto di scambio la risposta è netta: «Se ha delle certezze che vada a denunciarle. Non parla di temi ma solo di chiacchiericcio come ha sempre fatto, sfuggendo sempre al confronto». Anche sul coinvolgimento delle altre due coalizioni Cuccurullo ha le idee chiare: «Non ci saranno apparentamenti ufficiali. Mi presenterò di nuovo io con la mia faccia e il programma. Farò una campagna elettorale seria, credibile e sobria, senza il budget del centrodestra. Il campo largo è la prospettiva della coalizione, mentre dobbiamo guardare all’esperienza di D’Avino». Quindi sui temi: «Parlo di rigenerazione urbana, dei 14 milioni e mezzo di fondi prius, dei 34 milioni da non perdere per il porto, del milione e mezzo per il rifacimento delle strade. La gente vuole sicurezza e pulizia».

A completare il poker di candidati Zeppetella con il Movimento 5 Stelle e D’Avino, appunto, con la sua civica Oplonti Futura. Proprio quest’ultimo, sulla possibilità di convergere su uno dei due candidati, dice: «Non so se mi cercheranno, non ho ricevuto alcuna proposta. Al ballottaggio andrò a votare, abbiamo combattuto contro l’astensionismo, ma siederemo all’opposizione. Con la mia lista abbiamo fatto qualcosa di incredibile, siamo il secondo partito più votato dopo il Pd».