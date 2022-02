Torre Annunziata, Comune sciolto: il prefetto nomina commissario Cinzia Guercio

A seguito delle dimissioni dalla carica di 18 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Torre Annunziata, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha avviato la procedura di scioglimento di quel consiglio comunale. Il prefetto, con provvedimento in data odierna, ha sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio il prefetto Cinzia Guercio, vice capo del dipartimento dei vigili del fuoco del ministero dell’Interno, incaricandola della provvisoria amministrazione dell'Ente.

In considerazione degli aspetti di rilevante complessità dell’amministrazione di quel Comune, il prefetto ha nominato sub commissari il vice prefetto Gaetano Cupello, capo di gabinetto della prefettura di Napoli, e il dottore Marco Serra, dirigente di II fascia in servizio presso il ministero dell’Interno.