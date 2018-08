Donnarumma si dimette: crisi in vista per la giunta di Torre Annunziata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 12:00

TORRE ANNUNZIATA - Si dimette l'assessore Sofia Donnarumma, si apre la crisi politica per il sindaco Vincenzo Ascione. Ieri mattina, l'ormai ex esponente della giunta oplontina ha rassegnato formalmente le sue dimissioni, rimettendo le deleghe al primo cittadino. «Lascio l'incarico di assessore per motivi di carattere strettamente personale e professionale» dice Sofia Donnarumma che non commenta ulteriormente il suo addio alla giunta di Torre Annunziata anche se la scelta sembra prettamente politica.Espressione della lista civica 3C e vicina al consigliere comunale Mauro Iovane, recentemente uscito dalla maggioranza e passato alla Lega, infatti la Donnarumma avrebbe perso il suo riferimento politico in consiglio e il suo addio era vicino già dallo scorso luglio, nonostante il gruppo consiliare veda ancora la presenza di Mariagrazia Sannino. «Ringrazio l'assessore Donnarumma per il valido contributo che ha dato alla città durante il periodo in cui ha ricoperto il suo incarico afferma il sindaco Ascione - di lei ho molto apprezzato impegno, competenza e capacità, e certamente il lavoro da lei svolto ritornerà utile a tutta la giunta per il prosieguo dell'attività amministrativa. Spero di poter avere, in futuro, ulteriori occasioni e opportunità di avvalermi della sua professionalità».