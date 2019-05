Al liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata gli studenti «conversano» con de Magistris

Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 14:38

Domani, giovedì 9 maggio alle ore 11, nell'aula magna del liceo statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata, gli alunni dell'istituto incontreranno il sindaco della Città metropolitana Luigi de Magistris e il consigliere delegato alla Scuola Domenico Marrazzo.Prima della «conversazione», alle 10 nella sede di via Volta, si terrà un momento musicale con Aniello Misto e la consegna dei testi prodotti dalla scuola in occasione del concorso letterario in ricordo di Giancarlo Siani; alle 10,30, nella sede di Cristo Re, ci sarà la visita alla sala d'incisione dopo l'esibizione del Coro a cappella del liceo musicale diretto da Tina De Simone e Rosario Peluso.Nel corso dell'incontro, introdotto con una apertura musicale con Francesco Schupffer e con la consegna dell'agenda del progetto #40forlife, il dirigente scolastico Benito Capossela illustrerà le due iniziative in programma nei prossimi giorni al liceo, il 31 maggio con la serata finale del XIII premio internazionale Elia Rosa e l'inaugurazione della prima sala di incisione, con la stipula del protocollo di intesa con il ministero per il suo utilizzo da parte delle scuole italiane, e il 7 giugno con una maratona e una manifestazione per la bonifica del fiume Sarno a cui hanno aderito circa 70 scuole del territorio, i sindaci, le associazioni e le comunità parrocchiali interessate.