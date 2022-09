Torre del Greco, nominato nuovo assessore all'urbanistica: l'avvocato Luigi Ascione

La giunta di Torre del Greco (Napoli), guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha un nuovo assessore all'Urbanistica: si tratta dell'avvocato Luigi Ascione, nominato questa mattina dal primo cittadino, che prende il posto dell'architetto Gennaro Polichetti.

Un avvicendamento anche di natura politica: Polichetti era un tecnico considerato vicino all'area del Pd, partito non presente ufficialmente in consiglio comunale ma negli ultimi tempi apparso critico con le posizioni di Palomba, mentre Ascione è stato tra l'altro avvocato in vicende giudiziarie che hanno coinvolto un consigliere comunale, Ciro Piccirillo, inizialmente esponente di maggioranza e oggi all'opposizione.

«Ringrazio l'architetto Polichetti - sottolinea il sindaco Palomba - per l'importante lavoro svolto sino ad oggi, a beneficio della città di Torre del Greco, in materie e settori che di qui a breve, rivoluzioneranno integralmente il volto e lo sviluppo dell'intero territorio e che per anni sono rimasti senza alcuna rilevanza amministrativa.

Un autentico professionista che ha favorito, con il suo quotidiano impegno, il rilancio urbanistico ed anche economico della città e al quale va il mio grato e stimato ringraziamento».