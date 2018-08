Giovedì 23 Agosto 2018, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, con il supporto del Noe di Napoli, hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti il presidente del cda della ditta che in città gestisce lo smaltimento di rifiuti.I militari hanno scoperto che, dopo un incendio divampato a ferragosto nell'isola ecologica di Santa Maria La Bruna, laditta, intervenuta per sgomberare e ripulire l'area, non aveva prodotto alcuna documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti arsi.