Torre del Greco: sotto processo per corruzione, Fdi leva appoggio a Ciro Borriello

Il candidato sindaco proposto dal centrodestra è a processo per corruzione: Fratelli d'Italia gli nega l'appoggio e decide di correre da solo. Accade a Torre del Greco), dove il partito di Giorgia Meloni ha ufficialmente stabilito che per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi nella città vesuviana si presenterà con un proprio candidato sindaco, non sostenendo l'aspirante primo cittadino Ciro Borriello.

Borriello è stato sindaco di Torre del Greco dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2017, esperienza quest'ultima conclusa anzitempo per un arresto nell'ambito di un'indagine su presunte mazzette incassate in cambio di favori alla ditta che si occupava della raccolta dei rifiuti. Una vicenda per la quale Borriello è ancora sotto processo presso il tribunale di Torre Annunziata (prossima udienza il 12 aprile, tre giorni prima della scadenza ultima per la presentazione delle liste per le amministrative di maggio).

La decisione dei vertici nazionali di Fratelli d'Italia è stata comunicata al coordinatore cittadino Luca Alini e al riferimento per il Miglio d'oro Salvatore Quirino dal coordinatore provinciale, Michele Schiano di Visconti: «A poco più di tre settimane dalla presentazione delle liste - afferma Quirino - ci è stato spiegato dal partito che si ritiene giusto partecipare alle imminenti elezioni amministrative con un candidato sindaco che sia di nostra esclusiva espressione. Il peso di questa decisione grava quasi esclusivamente sugli iscritti a livello locale e di fatto azzera di colpo il lavoro portato avanti nell'ultimo anno e mezzo».